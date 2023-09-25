Москва, 25 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Косово напряжена и опасна, в Кремле видят традиционно предвзятое отношение к сербам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 сентября журналистам.

Марко Кужавич/РИА Новости

Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил о гибели троих косовских сербов в результате столкновений с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии. Ещё два человека получили ранения.

«Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная», — сказал Песков, комментируя обстановку в Косово.

Представитель Кремля добавил, что в отношении сербов часто организуются провокации, это не секрет. Ситуация в Косово действительно весьма и весьма напряжённая и потенциально опасная, в Москве за ней внимательно следят.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич подчеркнул, что последние события укрепили его уверенность в невозможности признания суверенитета Косово. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер, комментируя рост насилия на севере Косово, призвал «вновь бомбить Белград» и начать интервенцию против Сербии.