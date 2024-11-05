Белград, 5 ноября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Для Белграда есть разница между Западом и Россией — россияне не бомбили Сербию и не пытались отобрать Косово и Метохию. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Happy TV в ночь на 5 ноября.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

По его словам, все мировые державы преследуют свои интересы и «все хотят, чтобы мы были их и не были самостоятельными». Однако есть и отличия.

«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», — сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что другой вопрос заключается в том, нравится ли ему западная модель чего-то больше, чем российская, или нет. Вучич также напомнил, что Сербия следует европейским путём, но должна оставаться в хороших отношениях с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин подверг критике слова посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюса, попытавшегося принизить роль Красной армии в освобождении Югославии и заявившего, что большую часть подразделений советских войск якобы составляли украинцы. Премьер также напомнил о британских пилотах, которые в День православной Пасхи 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч человек.