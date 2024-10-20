Москва, 20 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили в ходе телефонного разговора ряд важных тем, в том числе ситуацию на Украине и в Косово, сообщили 20 октября в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Была также обсуждена ситуация вокруг Украины», — сообщили в пресс-службе.

Президент России в ходе беседы дал оценку ходу специальной военной операции.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от нацистов в 1944 году. Разговор состоялся в день, в который 80 лет назад завершилась Белградская наступательная операция Красной армии. В ней участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Освобождение столицы страны стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах.

Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем отношений двух стран, отметив, что они основаны на духовной, культурной и исторической общности, а также на единстве оценок свершившихся исторических событий и современности.

Ранее 20 октября администрация главы Сербии проинформировала о запланированном телефонном разговоре Вучича с Путиным. Отмечалось, что глава республики сделает особый акцент на той «неблагоприятной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия».

Позже Вучич опубликовал в соцсети пост, посвящённый телефонному разговору с Путиным. Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Президент Сербии назвал её хорошей, открытой и содержательной. Он отметил, что от имени всех сербов выразил в разговоре с Путиным благодарность советским воинам за освобождение Белграда в 1944 году.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Косово направило в Совет Европы официальную заявку на присоединение к организации. Вучич назвал действия Приштины грубым нарушением Вашингтонского соглашения 2020 года. Россия, как Сербия, не признаёт независимость Косово. В апреле 2024 года МИД России в очередной раз осудил попытки включить Косово в Совет Европы.

В начале октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что между Россией и Сербией нет ни одного проблемного вопроса или разных взглядов на ситуацию в мире. Он также назвал присоединение Сербии к БРИКС альтернативой вхождения в Европейский союз.