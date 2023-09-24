Белград, 24 сентября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ещё большей степени стал убеждён в том, что Сербия никогда не признает независимость Косова. Об этом он заявил 24 июля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Глава республики уточнил, что такая позиция укрепилась на фоне происходящего в крае. Вучич отметил, что косовские власти могут предпринимать любые шаги в дальнейшем, но это ничего не изменит.

Президент также наполнил, что за свободу Косово в составе Сербии погибло много сербов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на севере Косова трое сербов погибли и ещё двое пострадали в результате столкновений с косовской полицией. Двое из них были убиты с большой дистанции из снайперского оружия.

В конце мая в Косове и Метохии началось очередное обострение. Оно было связано с тем, что жители ряда городов с преимущественно сербским населением выступили против избрания мэрами косоваров.

В этих населённых пунктах вспыхнули протесты, которые закончились столкновения демонстрантов с полицейскими. На фоне обострения ситуации в Косове в край прибыл турецкий спецназ

При этом ЕС объявил о приостановке финансовой поддержки Косова. В Брюсселе заявили, что косовские власти провалили попытки урегулировать конфликт. Власти Евросоюза потребовали от Приштины принять немедленные меры.

8 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва встревожена очередным витком эскалации в Косове и Метохии. Она указала на непосредственную угрозу существованию сербского народа в регионе.