Москва, 21 ноября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что его стране удастся сохранить нейтралитет в условиях жёсткого конфликта России и стран Запада и минимизировать число угроз, которые создаёт для Белграда Североатлантический альянс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Ранее Вучич пообещал, что его страна будет развивать отношения с НАТО, восстанавливать «утраченное доверие», проводить совместные учения с Североатлантическим альянсом, но при этом оберегать свой военный нейтралитет.

«Вучич сейчас исходит из того, что последние действия НАТО в связи с провокациями со стороны властей Косова, привели к утере доверия. В первую очередь, со стороны Сербии к НАТО. При этом Вучич прекрасно понимает, что он живет в стране, которая окружена со всех сторон странами НАТО. Это географическая реальность, от которой он не может избавиться. И ему приходится как-то взаимодействовать с этой реальностью», — констатировал Бордачёв.

По его мнению, Белград не может сделать никаких фундаментальных шагов, которые бы изменили его роль в международной политике. Всему виной геостратегическое положение Сербии в общеевропейском контексте, которое достаточно очевидно. В такой ситуации власти Сербии пытаются сделать, чтобы НАТО создавало для неё меньше угроз и опасностей.

«Не стоит забывать, что в Косово расположена огромная американская база и вооружённые до зубов косовские албанцы, за которых при необходимости всегда заступятся США и Великобритания. Поэтому Вучичу приходится выживать», — сказал Бордачёв.

С другой стороны, как отметил политолог, сербов в Европе считают вторыми русскими, а значит их «всегда будут считать врагами и пытаться подавить». Так сложилось исторически, и в семью европейских народов Сербию принимать не торопятся. В такой реальности Вучич пытается сохранить нейтральный статус Сербии в условиях жёсткого конфликта между Россией и Западом, так как никакой сербский политик не станет проводить антироссийскую линию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Вучича, он передаст запрос в правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время рассмотреть вопрос о возобновлении совместных учений с НАТО.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США фиксируют «значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая артиллерию, танки и пехоту. Комментируя эти высказывания Вучич заверил, что не хочет войны и не планирует приказывать военным пересекать административную линию, отделяющую Косово от Сербии.

Кроме того, Вучич считает, что отказ властей Сербии поддерживать антироссийские санкции усилил репутацию Белграда на международной арене.