Бухарест, 20 ноября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Футболистам сборной Косова по футболу засчитали техническое поражение за уход с поля в гостевом матче с Румынией. Об этом сообщается на сайте союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Global Look Press

15 ноября состоялась встреча команд Косово и Румынии на футбольном поле в Бухаресте. Во время игры болельщики скандировали кричалки «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг на трибунах. Косовские футболисты приняли решение покинуть поле.

Впоследствии УЕФА посчитала матч несостоявшимся по вине Федерации футбола Косово и заявила о техническом поражении команды со счетом 3:0. Также федерацию оштрафовали на €6 тыс. за ненадлежащее поведение игроков сборной.

Федерация футбола Румынии тоже была наказана: ей предстоит сыграть один домашний матч при пустых трибунах и выплатить ряд штрафов: за «расистское и дискриминационное» поведение болельщиков €50 тыс., за демонстрацию провокационных политических баннеров €30 тыс., за бросание предметов на поле €9 тыс., за фаеры €4,5 тыс. и за лазерные указки €8 тыс. , а также за создание сумятицы во время исполнения национальных гимнов €12,5 тыс. и за блокирование проходов на стадионе ещё €14 тыс.

Как передавало ИА Регнум, уругвайского полузащитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на семь матчей Английской Премьер-лиги, а также оштрафовали на 100 тыс. фунтов за расистскую шутку в адрес одноклубника. Он сообщил в интервью уругвайскому журналисту Рафе Котело, что все корейцы «выглядят одинаково».