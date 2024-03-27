Политолог объяснил слова Вучича об угрозе жизненно важным интересам Сербии
Политолог Мизин: слова Вучича об угрозе для страны могут быть связаны с Косово
Москва, 27 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Говоря о сложном вызове для Сербии, президент страны Александр Вучич, вероятно, имел в виду тему Косово, которая является очень чувствительной и актуальной для этого государства. Такое мнение 27 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин, комментируя слова Вучича о том, что в ближайшие дни сербы столкнутся с угрозой своим национальным интересам.
Мизин объяснил, что для сербов эта территория имеет историческое значение, поскольку здесь зарождалось независимое сербское государство. Со стороны Запада предпринимаются шаги по отдалению Косово от Сербии и созданию на этой территории независимого государства. В настоящее время НАТО делает всё возможное, чтобы не дать Сербии решить вопрос Косово, и поэтому эта проблема остаётся нерешённой, что является болезненной раной для каждого серба.
«На Западе есть силы, которые считают, что Косово должно стать независимым государством и быть принятым во все международные организации. Они считают, что сербам нужно окончательно дать понять, что им там не место. Поэтому, говоря о сложном вызове для Сербии, президент страны мог иметь в виду тему Косово», — отметил политолог.
Он также отметил, что перед Сербией сейчас стоит очень сложный выбор. С одной стороны, это традиционно дружественная России страна, и её президент выражал поддержку в отношении России. С другой стороны, определённая часть сербского общества считает, что нужно сближаться с Евросоюзом. НАТО также стремится отдалить Сербию от России. Эти два разнонаправленных вектора сейчас конкурируют в Сербии. Возможно, эту проблему также имел ввиду президент страны.
Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич предупредил, что в ближайшие дни сербы столкнутся с угрозой своим национальным интересам. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Радиостанция Radio Sarajevo предположила, что президент мог иметь в виду решение высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство государства. По другой версии журналистов, Вучич мог узнать о вступлении Косово в Совет Европы.
В апреле 2023 года Вучич заявлял, что Сербия не хочет присоединяться к Североатлантическому альянсу, Организации Договора о коллективной безопасности или любому другому подобному объединению. Он также подчеркнул, что Сербия «находится на европейском пути» и «стремится двигаться к Европе». При этом условия Брюсселя по Косово трудновыполнимы, однако, по утверждениям Вучича, страна «не может сделать многого без Европы» и «у нее нет большого выбора и другого пути».