Белград, 2 октября, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Вступление Сербии в ЕС является приоритетом для сербских властей, заявил президент республики Александр Вучич в интервью телеканалу CNN.

«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он сообщил, что Белград открыт для переговоров и контактов, в том числе с «европейскими и американскими друзьями». Президент также отметил, что достижение мира соответствует интересам Сербии и всего региона.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что сербское руководство не собирается играть «ни в какие игры». Он напомнил, что Белград был конструктивным партнером по диалогу с Приштиной, идя на уступки, в то время как Косово проводило «постепенные этнические чистки».

Глава Сербии считает, что все в ЕС уже якобы осознали, что косовские власти не готовы создавать сообщество сербских общин. По словам Вучича, это является «крупнейшем препятствием» для дальнейших контактов между сторонами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Александр Вучич заявил, что его страна находится на пути в ЕС, однако республику вряд ли примут в состав Евросоюза в ближайшие четыре года. 24 сентября сербский лидер заявил, что стал ещё больше убеждён в том, что Сербия никогда не признает независимость Косова. Он также напомнил, что за свободу этого края в составе Сербии погибло много сербов.

25 сентября председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал «вновь бомбить Белград» и начать интервенцию стран альянса против Сербии. Так он оценил рост насилия на севере Косово.

30 сентября Вучич заявил, что не хочет войны и не планирует отдавать приказ армии пересечь административную линию, отделяющую Косово от территории страны. Глава республики добавил, что Сербия не наращивает, а только сокращает присутствие своих войск у границ края для снижения угрозы обострения.