Москва, 29 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов усомнился, что у Киева и его западных союзников совпадают представления о «победе», к которой они стремятся. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

Иван Шилов ИА Регнум

Данилов отметил, что руководству Украины до сих пор никто не может чётко ответить на вопрос, что такое победа Киева.

«Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — «победа». Говорят, до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения. А нам нужно чётко понимать: они с нами идут до победы или они с нами идут определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начинает надоедать миру. По его словам, уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, начиная говорить с главой киевского режима другим языком. Фицо напомнил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в Соединённые Штаты не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита.

В Сенате США некоторые члены Республиканской партии решили оказать финансовую помощь Украине на 2024 год в размере до $80 млрд. Своим решением республиканцы в Сенате планируют избежать приостановки работы американского правительства с 1 октября, сняв таким образом спорный вопрос о помощи Украине с повестки обсуждений.