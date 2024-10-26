Флорида, США, 26 октября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Сотрудник Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) был госпитализирован после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт Александр Гребёнкин. Об этом сообщается на сайте американского космического ведомства.

Эмблема NASA

После приводнения в пятницу в Атлантическом океане у берегов штата Флорида астронавт NASA почувствовал недомогание. Все четверо членов экипажа, включая Гребёнкина, были доставлены в больницу в городе Пенсаколе, штат Флорида.

После медобследования три члена экипажа покинули Пенсаколу и были доставлены в Центр космических полётов имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

Госпитализированный астронавт, имя которого не раскрывается, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Эти меры приняты в целях предосторожности, отметили в американском космическом ведомстве.

Других подробностей, в том числе результатов обследования экипажа, NASA не раскрывает.

Как сообщало ИА Регнум, отстыковка корабля Crew Dragon, на котором находился среди прочих российский космонавт Александр Гребёнкин, от Международной космической станции (МКС) 13 октября в очередной раз была перенесена из-за непогоды.

NASA два раза откладывало отстыковку корабля от МКС. Причиной стала плохая погода у побережья американского штата Флорида, где должен приводниться Crew Dragon.

28 сентября стало известно, что к МКС отправился Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9. Корабль вывели в космос с помощью ракеты Falcon-9, запущенной с мыса Канаверал, штат Флорида.