Прошедшая неделя ознаменовалась не только трагедией Нагорного Карабаха, но и обострением и без того не простой обстановки в многострадальном крае на юге Сербии, на территории которого шестнадцать лет назад албанцы провозгласили свою республику.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на воскресенье в местечке Баньска неподалеку от Косовска-Митровицы началась перестрелка приштинских силовиков с неизвестными, в результате погиб косовский «полицейский». За ней последовала «силовая операция» Приштины, которая вылилась в штурм средневекового монастыря Сербской православной церкви и убийство нескольких сербов.

По словам президента Сербии Александра Вучича, 24 сентября стало для сербского народа самым тяжелым днем со времен мартовского погрома 2004 года и провозглашения независимости «Республики Косово» в феврале 2008-го.

Кто в кого стрелял?

Воскресным утром в косовских СМИ появилась информация об убийстве полицейского на въезде в село Баньска у Лепосавича. Еще один «правоохранитель» якобы был ранен, а выехавший на место патруль косовских силовиков обстреляли неизвестные.

Косовский премьер Альбин Курти заявил о нахождении на территории муниципалитета «тяжело вооруженных профессионалов в масках» и сразу же обвинил их в принадлежности к «сербским вооруженным группировкам».

При этом председатель сербского парламента Владимир Орлич подчеркнул, что главный заинтересованный в эскалации конфликта — сам Курти. И призвал дождаться результатов расследования, перед тем как делать выводы.

Однако дожидаться результатов расследования никто не собирался.

Вслед за обвинениями косовских властей в сторону Белграда незамедлительно последовала реакция западных партнеров.

«Организованное жестокое нападение» на косовскую полицию осудили сразу несколько еврочиновников. Наиболее показательной стала молниеносная реакция со стороны американской дипмиссии — в Вашингтоне призвали привлечь виновных сербов к ответственности как можно скорее.

Пограничные переходы Яринье и Брняк на административной границе с центральной Сербией перекрыли. На севере края началась силовая операция по поиску злоумышленников. Появилась информация о том, что сербские муниципалитеты на севере края будут объявлены «зоной контртеррористической операции». Представители миссии EULEX прибыли в село Баньска, к месту инцидента начали стягивать и технику миротворческого контингента НАТО (KFOR).

В середине дня появились сообщения Рашко-Призренской епархии СПЦ о том, что косовские силовики штурмуют монастырь Баньска.

Он построен в 1313–1317 годы сербским королём Милутином и считался четвертым по значимости монастырём Сербии. Все дело в том, что долгое время Баньска была царской усыпальницей — Милутин завещал похоронить его в монастыре, и после смерти его воля была исполнена. Однако после трагического поражения сербов в битве на Косовом поле в 1389 году прах короля перенесли в Трепчу, а затем в болгарскую Софию.

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово рассказал журналистам, что на территории монастыря забаррикадировались тридцать вооруженных до зубов сербских «террористов». По его словам, лица в форме без опознавательных знаков представляют собой «организованное формирование, прибывшее воевать в Косово».

Однако на момент штурма в святыне находились игумен Даниил и братия монастыря, а также около тридцати паломников из Нови-Сада, в том числе дети. Все они стали заложниками ситуации и были вынуждены укрываться в обители от обстрелов косовских силовиков.

Волна фейков

В Сети тем временем уже вовсю распространяли фото «ликвидированного сербского террориста».

Правда, им оказался азербайджанский солдат, убитый в направлении Талыша еще в далеком 2016 году.

Не обошлось и без попыток найти за происходящим на севере Косово «длинную руку Кремля». Издание Albanian Post со ссылкой на свои информированные источники сообщило, что напали на «косовскую полицию» даже не сербские военизированные формирования, а бойцы ЧВК «Вагнер» и офицеры спецназа российский армии.

В соцсетях началась масштабная информационная кампания.

DJORDJE SAVIC/EPA/ТАСС Ситуация возле деревни Баньска в Косово после вооруженного инцидента, в результате которого был убит полицейский

В качестве доказательства присутствия русских в сербском храме в Twitter курсировала аудиозапись, согласно которой в осажденной обители слышна русская речь. Вот только единственная фраза, хотя бы мало-мальски напоминающая русский язык, на ней звучит как вопрос «Есть спайс?» (который, согласитесь, вряд ли волновал бы «террористов» в момент перестрелки с косовской полицией).

Но даже настолько плохо слепленного фейка оказалось вполне достаточно, чтобы в иностранных СМИ начали всерьез обсуждать присутствие в Косово ЧВК «Вагнер» и бойцов российского спецназа.

Изюминку к безумию происходящего добавило заявление австрийского блогера и активиста Гюнтера Фелингера, возглавляющего некий «Европейский комитет по развитию НАТО». Фелингер призвал немедленно нанести удар по Сербии со словами «В Баньске началась сербская война против Косово. Бомбите Белград прямо сейчас!»

Карт-бланш на террор

В 20:00 24 сентября c экстренным обращением к нации выступил Александр Вучич. Наиболее эмоционально звучала часть про признание независимости самопровозглашенной республики, которой западные партнеры пытаются добиться от Белграда всеми правдами и неправдами.

«Сербия никогда не признает чудовищное творение, которое вы создали с помощью бомбардировок Сербии и лжи. Мы всегда готовы к диалогу, но забудьте о признании Косово», — жестко отметил сербский лидер и добавил: «Делайте что хотите — хоть поубивайте нас всех».

Президент рассказал, что перестрелка началась после того, как косовские сербы установили близ Баньске баррикаду из двух грузовиков, а косовская полиция открыла по ним огонь.

«Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти… Это произошло», — резюмировал Вучич, ни в коем случае не оправдывая убийство албанского силовика.

Надо отдать должное президенту Сербии, он действительно предупреждал обитателей уютных штаб-квартир международных организаций о том, что рано или поздно «пороховая бочка» рванет и игнорировать ситуацию дальше попросту небезопасно. Именно об этом говорил президент на днях и во время своего выступления на Генассамблее ООН, но международное сообщество старательно делает вид, что его не слышит.

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Альбин Курти

Масштабы террора властей Курти против косовских сербов растут: только за этот год косовские власти 41 раз пытались спровоцировать прямой конфликт на севере края. Было зафиксировано 15 случаев агрессии в отношении сербских детей, 56 нападений на объекты Сербской православной церкви.

С момента прихода к власти «премьера» Альбина Курти уже зафиксирован 401 инцидент, включая нападения на сербские семьи, незаконные аресты сербов, а также разрушение албанцами сербских домов. Если в 2020 году было зафиксировано 54 нападения, то в 2021 уже 133 инцидента. За прошлый год сербы и их имущество подверглись атакам со стороны албанцев 164 раза.

Это значит, что каждые два-три дня в крае происходят провокации против сербского населения. Отдельно стоит отметить участившиеся в последние годы случаи разрушения православных святынь и кладбищ. Нередкими стали и «рейды» косовской полиции, а также аресты сербского населения по надуманным причинам.

«Если мы говорим о деэскалации, никто ничего не сделал для этого. Потому что международное сообщество дало Курти карт-бланш на террор», — подчеркивает Вучич. В ходе обращения президент подтвердил, что в Баньске албанские снайперы убили троих сербов. Тело четвертого погибшего найдут в окрестностях чуть позже.

Иллюзий не питает никто

Паломники из Нови-Сада после процедуры «фильтрации» в Косовска-Митровице отправлены на административную линию. Шестеро сербов задержаны в Косово за подготовку «атаки», а глава «министерства внутренних дел» самопровозглашенной республики требует от Белграда выдачи еще четырех пострадавших от огня албанских снайперов и госпитализированных в больницу в Нови-Пазаре.

По словам Джеляля Свечли, они должны «предстать перед судом за свои террористические действия». Одним из подозреваемых в «террористической атаке» объявлен и вице-председатель партии «Сербский список» Милан Радоичич — его документы якобы были обнаружены в одном из задержанных автомобилей.

В ближайшие три дня в сербских муниципалитетах Косово и Метохии объявлен траур по погибшим.

Все они обычные жители Звечана и Лепосавича. Среди них нет ни сербских террористов, ни русских бойцов: у 50-летнего Игора Миленковича, работавшего водителем скорой помощи Клинического центра Косовска-Митровицы, осталось двое детей, 31-летнего спортсмена Стефана Недельковича очень любили друзья, а Боян Мияилович совсем недавно стал отцом. В среду траурные мероприятия также пройдут по всей Сербии.

В Белграде прошло заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого будут приняты «все необходимые» решения. Однако иллюзий не питает никто: нынешнее обострение далеко не конец, а только начало.

Путей решения косовского конфликта немного, а обеспечить их возложившие на себя роль посредников западные дипломаты и еврочиновники уже не в состоянии. Впрочем, как и обуздать свое «дитя», возглавляемое одиозным Альбином Курти.

Каждый раунд переговоров в Брюсселе заканчивается самодовольной ухмылкой косовского «премьера» и лицом президента Сербии, полным трагизма. Пока гарантированные Брюссельскими соглашениями обязательства по созданию в Косово Сообщества сербских муниципалитетов игнорируются, прямо у нас на глазах из косовских «сил безопасности» формируется запрещенная резолюцией ООН армия самопровозглашенной республики.

При всей гибкости растянувшегося в геополитическом шпагате сербского лидера и нежелании переводить замороженный конфликт в горячую стадию (что, по его словам, всегда заканчивается трагедией), к сожалению, следующее столкновение лишь вопрос времени.