Москва, 25 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Вчерашнее кровопролитие в Косово является следствием курса «премьера» Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку края от сербов, заявила 25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова корой приводятся на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать «независимость» Косово, — постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион», — отметила Захарова.

Она отметила, что косовоалбанская «полиция» на севере края давно дискредитировала себя ввиду систематических карательных акций против сербской общины и не занимается ничем, кроме запугивания граждан. Кроме того, добавила представитель российского МИД, положение отягощается запретом на ввоз товаров из центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты уже несколько месяцев находятся на краю гуманитарной катастрофы, продолжающимися усилиями по строительству «армии» Косово при поддержке Запада.

«Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели трёх сербов в ходе столкновений с полицией Косово на севере края. По его словам, убийства были совершены с большой дистанции с использованием снайперского оружия. Вучич подчеркнул, что никаких причин и оснований для их убийства не было.

Позднее Вучич заявил, что на фоне происходящего в Косово ещё больше убедился в том, что Белград никогда не сможет признать независимость Приштины. На пресс-конференции в воскресенье он напомнил, что за свободу Косово в составе Сербии погибло много сербов.

Тем временем председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер, комментируя рост насилия на севере Косово, призвал «вновь бомбить Белград» и начать интервенцию Североатлантического альянса против Сербии.