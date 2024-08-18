Москва, 18 августа, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Все подразделения Вооруженных сил Украины, которые совершили нападение на Курскую область, будут ликвидированы или взяты в плен. Об этом заявил «Лента. ру» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Джабаров ответил на слова мэра Львова Андрея Садового о том, что атака военных ВСУ на Курскую область будет иметь «страшную цену».

Джабаров предположил, что в числе тех, кто напал на российский регион, было много выходцев из Западной Украины, и раз Садовый позволяет себе такие выпады, значит, «пошли похоронки».

«Хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — заверил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, нападение ВСУ на Курскую область имеет страшную цену, заявил 18 августа Андрей Садовый.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ дадут жёсткий ответ украинским боевикам на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания.