Белград, 13 мая, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая ранее не признала независимость Косово, заявил 13 мая журналистам сербский президент Александр Вучич.

Именно поэтому, по словам главы республики, он принимает в Белграде министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и жену руководителя киевского режима Владимира ЗеленскогоЕлену.

«Чего вы хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — сказал он.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что в ходе указанных переговоров ему необходимо убедить украинскую сторону поддержать позицию Белграда в ходе голосования о приёме Косово Совет Европы в Страсбурге, а также не выступать против Сербии в Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2022 года Косово направило в Совет Европы официальную заявку на присоединение к организации. Александр Вучич назвал, действия Приштины грубым нарушением Вашингтонского соглашения 2020 года о нормализации сербско-косовских отношений.

27 марта комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии выступила за приём Косово в Совет Европы.

8 апреля в Министерстве иностранных дел России заявили, что настойчивые попытки включить Косово в перечень членов Совет Европы свидетельствуют о деградации международной организации. В ведомстве отметили, что авторы этой инициативы нарушили одно из важнейших положений устава организации об укреплении единства европейских народов.