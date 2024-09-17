Белград, 17 сентября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нужно воздержаться от попыток управлять Сербией, заявил вице-премьер республики Александр Вулин. Об этом 17 сентября сообщил телеканал RTRS.

TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

Он прокомментировал призыв Госдепа США к Сербии и Косово воздерживаться от несогласованных действий или противоречивых законодательных актов.

«Лучше всего было бы, чтобы США воздержались от попыток управлять Сербией и особенно от их иногда публичной, а иногда и тайной поддержки Альбина Курти (премьер-министр самопровозглашённого Косово. — Прим. ИА Регнум) в его насилии против сербов в Косово», — добавил Вулин.

Вице-премьер назвал единственным путём к прогрессу по вопросу Косово и Метохии Брюссельское соглашение 2013 года и создание в регионе Сообщества сербских общин, которое ожидается уже 11 лет.

Как передавало ИА Регнум, МИД России в мае осудил попытки включить самопровозглашённое Косово в Совет Европы. Это нарушает одно из важнейших положений устава Совета об укреплении единства европейских народов, подчеркнуло министерство.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин в беседе с ИА Регнум назвал тему Косово очень чувствительной и актуальной для Сербии. Он отметил, что эта территория имеет важное историческое значение для сербов, так как там зародилась их государственность.