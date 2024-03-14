Материалы с тегом «Игорь Конашенков»
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
ВС РФ уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ, сообщил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое...
14 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка
Украинские войска за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта на брифинге. По данным ведомства, бои шли у населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. В результате...
14 марта 2024
ВСУ в ходе контратак на авдеевском направлении потеряли до 410 военных
Вооружённые силы (ВС) России отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ, противник потерял до 410 военнослужащих и БМП Bradley, сообщил 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск...
14 марта 2024
ВСУ потеряли до 195 военных при попытке прорваться в Белгородскую область
Российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территории РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Об этом 14 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков...
14 марта 2024
ВС России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 150 бойцов ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 150 военных ВСУ, сообщил 13 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные...
13 марта 2024
ВС РФ уничтожили цех по ремонту вооружения ВСУ в Харьковской области
Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили цех по ремонту вооружения и военной техники ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области, сообщило 13 марта Министерство обороны. Также были уничтожены два вертолёта Ми-8 противника на временно оккупированной ВСУ части территории ДНР, сообщил на...
13 марта 2024
Российские военные за сутки уничтожили 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 136 украинских беспилотников. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 марта на брифинге. По данным ведомства, общее количество беспилотников противника, уничтоженных с начала спецоперации, увеличилось...
13 марта 2024
Российские бойцы уничтожили два вертолёта Ми-8 ВСУ
Вооружённые силы (ВС) России уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой...
новость часа
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS и склад боеприпасов ВСУ
Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и склад боеприпасов ВСУ, заявило 12 марта Министерство обороны. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами...
12 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком до 350 бойцов и два танка
Украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 350 бойцов убитыми и ранеными. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 марта на брифинге. По данным ведомства, на этом участке фронта подразделения Южной группировки войск заняли...
12 марта 2024
Российская армия освободила посёлок Невельское на донецком направлении
Вооружённые силы (ВС) России освободили населённый пункт Невельское на донецком направлении, сообщил 12 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили...
новость часа
12 марта 2024
ВСУ на авдеевском направлении потеряли ещё один танк Abrams
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом 11 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными...
11 марта 2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Вооружённые силы России в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщило 11 марта Министерство обороны. Противник на данном направлении потерял за сутки до 180 военных, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь...
11 марта 2024
Российские бойцы с начала СВО уничтожили более 15 тыс. беспилотников ВСУ
Вооружённые силы (ВС) России с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили более 15 тыс. украинских беспилотников, сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолётов...
11 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли более 140 бойцов на южнодонецком участке фронта
Украинские войска за сутки потеряли более 140 бойцов на южнодонецком участке фронта. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 марта на брифинге. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике...
11 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли 195 военных на двух направлениях в зоне СВО
Российские военные на херсонском направлении уничтожили за сутки 45 украинских военных, на южнодонецком — 150 бойцов ВСУ, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На херсонском направлении ВС России подбили САУ...
10 марта 2024
ВС России уничтожили пункт управления дронами и четыре склада ВСУ в ДНР
Вооружённые силы России за сутки уничтожили пункт управления дронами и четыре склада боеприпасов и топлива украинской армии. Об этом 10 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными...
10 марта 2024
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Подразделения российской армии, действующие на купянском направлении в зоне спецоперации, за последние сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии. Общие потери ВСУ на этом направлении составили 110 военных, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны России...
10 марта 2024