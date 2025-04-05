Москва, 5 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и складам боеприпасов украинских формирований. Об этом 5 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения», — рассказал он.

Конашенков уточнил, что также российскими военными были поражены предприятие по сборке дронов и скопления личного состава и техники противника в 147 районах.

При этом российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 208 БПЛА самолетного типа, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об уничтожении предприятия по производству взрывчатых веществ, используемых украинскими формированиями для дистанционного минирования освобожденных ВС РФ территорий, во временно оккупированном городе Запорожье. По его словам, удар был нанесен четырьмя беспилотниками «Герань».

Перед этим Минобороны РФ показало кадры уничтожения российскими военными танка Т-64 противника у поселка Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевая машина украинской армии подорвалась на мине и ее добили операторы FPV-дронов.