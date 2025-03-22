Москва, 22 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили истребитель МиГ-29 и 142 дрона украинских формирований. Об этом 22 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военный уточнил, что российские артиллерия, авиация, ракетные войска и беспилотники нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также по скоплениям личного состава и техники противника в 135 районах.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины <…>, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказал он.

Конашенков добавил, что также российскими силами ПВО были уничтожены пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта российские военные уничтожили беспилотник украинской армии над Белгородской областью. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.

В ночь на 22 марта силы ПВО армии России уничтожили 47 украинских дронов над несколькими регионами России. Уточнялось, что 12 БПЛА нейтрализовали в небе над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской. Еще по одному беспилотнику противника ликвидировали над Брянской, Курской и Самарской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Вечером 21 марта российские силы ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над территорией Белгородской и Курской областей.