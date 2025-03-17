Москва, 17 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили село Степовое в Запорожской области. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — рассказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по нескольким бригадам противника в районах Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области. За сутки на этом направлении украинская армия потеряла до 65 бойцов, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта армия России освободила населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР). Новомарково было освобождено военными российской группировки «Юг», а Днепроэнергию — подразделения группировки «Восток».

Днем ранее российские войска освободили населённый пункт Горького в ДНР. Также в ночь на 11 марта над территорией российских регионов были обнаружены и сбиты 343 украинских дрона, чем киевский режим хотел показать способность к продолжению боевых действий, уточнили в Минобороны.