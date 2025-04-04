Москва, 4 апреля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от украинских формирований населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Российские войска освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что Розовка была освобождена в результате активных и решительных действий российской группировки «Юг», а Успеновку освободили подразделения группировки войск «Центр».

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля российские войска освободили село Лобковое в Запорожской области и населенный пункт Веселое в ДНР. Перед этим, 1 апреля, армия России освободила от украинских формирований населенный пункт Разлив в ДНР.

Группировка войск «Центр» ВС России 30 марта освободила населенный пункт Запорожье в ДНР. Военные армии России также нанесли удары по аэродромам, складам боеприпасов и предприятию по производству дронов противника.