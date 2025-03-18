Москва, 18 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удар по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинские формирования. Об этом 18 марта рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ», — проинформировал он.

Конашенков добавил, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и применения дронов, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по живой силе и технике украинской армии в Сумской области. Отмечалось, что объекты противника удалось обнаружить у населенного пункта Лосевка в 65 км от города Шостка.

Ранее в этот же день армия России нанесла удары по центру подготовки специалистов по управлению дронами и военным аэродромам украинских формирований. Также было нанесено поражение скоплениям личного состава и военной технике противника в 159 районах.