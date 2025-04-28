Москва, 28 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в течение суток уничтожили 234 дрона самолетного типа украинских формирований. Об этом 28 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Невар/ТАСС

По словам военного, за это время российская авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинской армии в 154 районах.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 апреля средства ПВО армии России сбили в небе над Крымом украинский дрон. Это произошло около 10:30 мск.

В ночь на понедельник российские силы ПВО ликвидировали 115 украинских БПЛА над территорией нескольких регионов страны. Из этого числа 102 беспилотника были уничтожены в Брянской области, девять дронов — в небе над Крымом, два беспилотника — в Курской области и еще по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 28 апреля назвал ночную атаку дронов украинских войск попыткой пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу РФ. По его словам, силам ПВО удалось ее успешно блокировать.