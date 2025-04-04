Москва, 4 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре украинских формирований. Об этом 4 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 29 марта по 4 апреля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявил он в ходе брифинга.

Конашенков уточнил, что также были поражены склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), украинских войск и зарубежных наемников.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки российских войск «Юг» уничтожил опорный пункт украинских формирований на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике. Цель удалось обнаружить при проведении разведки с использованием беспилотников.

Ранее в этот же день экипаж танков Т-90М «Прорыв» танкового батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ ликвидировал расчет с установкой АГС-17 противника, а также взводный опорный пункт с личным составом украинской армии в зоне проведения спецоперации.