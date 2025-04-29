Москва, 29 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом 29 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля российская группировки войск «Запад» освободила село Каменка в Харьковской области. Ранее, 28 марта, военные ВС РФ освободили в этом же регионе село Красное Первое.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 апреля отметил, что освобождение Каменки дает возможность армии России увеличить плацдарм на правом берегу реки Оскола, чтобы продолжить дальнейшее наступление.

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