Москва, 29 апреля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов украинских формирований и учебному центру госпогранслужбы Украины. Об этом 29 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что также были нанесены удары по местам запуска ударных дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 152 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля армия России ударила по складам боеприпасов противника, на которых в числе прочего хранились реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS. Также были поражены инфраструктура военных аэродромов и цех по сборке беспилотников.

За день до этого российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинских формирований. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации живой силы противника в 164 районах.