Покровск, ДНР, 23 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Украинская армия в зоне спецоперации потеряла за сутки более 500 военных на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные группировки войск «Центр» нанесли ВСУ поражение в районах города Красноармейска (украинское название Покровск), поселков Котлино и Удачное, сел Новопавловка, Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск и Новосергеевка.

Они освободили село Срибное в ДНР.

«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении. Украинцы поставили себе задачу как можно дольше на этом участке сдерживать российскую армию.

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов Supercam S350 российской группировки войск «Центр» Андрей Мартьянов 22 марта рассказал, что ВСУ перебросили на покровское направление свои боеспособные подразделения из курского приграничья.