Москва, 23 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировала 224 беспилотных летательных аппарата украинских формирований. Об этом 23 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Конашенков уточнил, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, центрам подготовки операторов дронов, по цехам их производства и местам хранения, а также по скоплениям личного состава и техники украинских формирований и иностранных наемников в 138 районах.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта российские военные нейтрализовали украинский беспилотник в небе над Крымом. Для этого были задействованы дежурными средства ПВО.

В ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили 59 украинских дронов над несколькими регионами. Отмечалось, что из этого числа БПЛА нейтрализовали 29 над Ростовской областью, 20 — над Астраханской областью и по три дрона — над Воронежской и Волгоградской областями. Два беспилотника ликвидировали в небе над Крымом и еще по одному над Курской и Саратовской областями.