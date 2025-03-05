Москва, 5 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 марта рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по позициям нескольких бригад украинских формирований возле Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя и Бурлацкого в ДНР, у Январского в Днепропетровской области и возле Гуляйполя в Запорожской области.

За сутки противник лишился на этом направлении до 175 бойцов, танка, боевой бронированной машины, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии, в том числе самоходной артиллерийской установки Paladin производства США и польской Krab, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта армия России освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Военные российской группировки войск «Восток» также нанесли удары по позициям нескольких бригад противника у Зеленого Гая, Поддубного и Искры в ДНР, а также в районе Январского в Днепропетровской области.

В Минобороны РФ 28 февраля рассказали, что российские военные за неделю освободили восемь населённых пунктов. В Курской области были освобождены Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина, в Луганской Народной Республике — Новолюбовка, в Харьковской области — Тополи и в ДНР — Улаклы и Новоандреевка.