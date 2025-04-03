Москва, 3 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили село Лобковое в Запорожской области и населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 апреля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — проинформировал он.

Конашенков отметил, что за сутки противник лишился в зоне ответственности группировки «Восток» до 125 бойцов, трех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — также рассказал военный.

Российские войска нанесли удары по нескольким бригадам противника у Орехова в Запорожской области, а также у Понятовки, Никольского и Янтарного в Херсонской области. За сутки украинская армия лишилась на этом направлении до 60 бойцов, семи автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля российские военные освободили от украинских формирований населенный пункт Разлив в ДНР. Они нанесли удары по позициям нескольких бригад противника у Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля в ДНР.

Ранее, 30 марта, группировка войск «Центр» ВС РФ освободила населенный пункт Запорожье в ДНР. Российские военные также атаковали аэродромы противника, склады боеприпасов и предприятие по производству дронов.