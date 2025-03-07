Москва, 7 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. В течение недели 35 бойцов украинских формирований сдались в плен российским военным в зоне проведения спецоперации. Об этом 7 марта рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 12 бойцов Вооруженных сил Украины сдались в плен в приграничье Курской области. Военные российской группировки войск «Север» также нанесли удары по ряду позиций противника у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Олешни, Рубанщины, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного.

Военные группировки войск «Север» 19 февраля рассказали, что при освобождении села Свердликово в курском приграничье взяли в плен много бойцов украинских формирований. По их словам, в результате стремительного штурма населенного пункта противник не успел покинуть свои позиции.

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