Москва, 20 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением для украинских формирований. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ», — рассказал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что удары также были нанесены по складам военной техники и материальных средств, а также скоплениям личного состава и техники украинской армии в 153 районах.

Военный уточнил, что силы противовоздушной обороны за сутки сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и ракету для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 225 дронов самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» российской группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт противника Часова Яра во временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Цель удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Ранее, 18 марта, армия России нанесла удар по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и применения дронов. Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 146 районах.