Материалы с тегом «Франк-Вальтер Штайнмайер»
Президент ФРГ отреагировал на заявление Трампа о НАТО
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безответственными высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе помогать странам Североатлантического альянса, которые не выполняют требования по расходам на оборону. Об этом глава ФРГ заявил во время визита в Никосию. «Эти...
12 февраля 2024
Президент Германии отчитал Шольца
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что правительству страны под руководством канцлера Олафа Шольца из-за снизившегося доверия населения стоит лучше объяснять свои решения. «Многие кризисы создают неопределённость. Но когда доверие к правительству падает, значит, решения...
13 января 2024
Демаршем назвали отсутствие встречающих Штайнмайера в аэропорту Катара
Власти Катара могут не ограничиться дипломатическими демаршами против Германии, но и наказать её, как и остальной Европейский союз, долларом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Ранее стало...
30 ноября 2023
Президент ФРГ полчаса простоял у входа в самолёт, ожидая главу МИД Катара
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне прибыл с визитом в Катар, около получаса прождал в самолёте, пока его встретят официальные лица, сообщило немецкое издание Stern. «Президенту пришлось ждать в дверях самолёта официальных лиц, которые должны были приветствовать его у...
30 ноября 2023
Шрёдера отсадили на церемонии от Шольца из-за связей с Россией
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии, проходившей в Эльбской филармонии Гамбурга, посадили отдельно от нынешнего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 3 октября сообщила газета Bild. По информации...
3 октября 2023
Politico: голодные крысы и взрывы шасси стали нормой для авиации Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок стала ещё одной «жертвой» неисправности воздушных судов первых лиц Германии, пишет европейская редакция Politico (перевод ИА Регнум ). Проблемы с качеством обслуживания самолётов, на которых совершают визиты высокие официальные лица Германии, давно стали нормой...
18 августа 2023
Токаев заявил, что надеется на скорое прекращение огня на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи в Астане с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером выразил надежду, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, сообщила 20 июня его пресс-служба. «Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад...
20 июня 2023
Президент ФРГ призвал КНР повлиять на Россию
Китай мог бы использовать свой политический вес, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине. Об этом 19 июня заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время переговоров с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, написала в социальной сети...
19 июня 2023
В Берлине полиция оцепила квартал, где встречаются Зеленский и Шольц
В центре Берлина в связи с визитом президента Украины в ФРГ приняты повышенные меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС. Согласно опубликованным данным, подъезды к правительственному кварталу, где проводится встреча Зеленского и премьер-министра Германии Олафа Шольца, перекрыты, на крышах находятся...
14 мая 2023
Президент Узбекистана отправится с визитом в Германию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 мая посетит с визитом Германию, встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, представителями бизнеса, а также примет участие в церемонии открытия выставки «Археологические сокровища Узбекистана». «По приглашению...
29 апреля 2023
Президент ФРГ в день рождения Гитлера извинился за военные преступления
Германия просит прощения за все преступления, которые были совершены ею во время Второй мировой войны. Об этом 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятной церемонии в Варшаве, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто, его слова...
20 апреля 2023