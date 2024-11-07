Берлин, 7 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер.

Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/TASS Кристиан Линднер

Штайнмайер вручил Линднеру, Бушману и Штарк-Ватцингер свидетельства об увольнении и поблагодарил за работу. Трансляцию совещания вёл немецкий телеканал N-TV.

И. о. главы минфина Германии станет статс-секретарь ведомства федерального канцлера Йорг Кукис. Министр транспорта Фолькер Виссинг станет одновременно и главой минюста, а министр сельского хозяйства Джем Оздемир — также и главой министерства образования.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о распаде коалиционного правительства Германии. Распад произошёл из-за нежелания Линднера согласовать выделение большего объёма средств в бюджете на 2025 год для поддержки Украины, сказал Хабек.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отставку министра финансов «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Из правящей коалиции выйдут все четыре министра от Свободной демократической партии Германии — финансов, юстиции, транспорта и образования, заявил 6 ноября глава фракции этой партии в парламенте ФРГ Кристиан Дюрр.

Ни одно государство в мире, кроме Германии, не принялось перетасовывать правительство по итогам выборов США в тот же день, когда стало известно о победе Дональда Трампа, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ФРГ превратилась в классическую банановую республику.