Берлин, 25 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства документы об отставке в связи с окончанием их полномочий. Трансляция церемонии велась на канале немецкого лидера в YouTube.

AP/TASS

Штайнмайер отметил, что мир изменился, а Германия столкнулась с кризисами, включая конфликт на Украине и критику новой администрации США. Он поблагодарил министров и канцлера за работу, но напомнил о распаде кабинета после ухода свободных демократов (СвДП). Затем он вручил Шольцу и членам правительства увольнительные грамоты.

Старый кабинет министров Германии уходит в отставку после первого учредительного заседания бундестага, состоявшегося через месяц и два дня после выборов. Шольц и его коллеги продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения преемника.

Блок ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» расположилась на втором месте, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия действующего канцлера ФРГ Шольца осталась на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Ранее Фридрих Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство, и отметил, что это будет «непросто». Он планирует сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.

24 февраля Мерц заявил, что его приоритетом станет достижение независимости Германии от США. Заявления представителей Вашингтона показывают их безразличие к будущему Украины, отметил политик. При этом Мерц подчеркнул, что не рассматривает вариант отправки немецких войск на Украину.