Москва, 10 ноября, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Инцидент с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на мероприятии в Берлине, в ходе которого он напал на писателя Марко Мартина, обвинившего его в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», прокомментировала 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат допустила, что сообщение о нападении может не соответствовать действительности, но отметила, что критика Мартина в адрес президента ФРГ по вопросам отношений с Россией и поддержке им строительства «Северных потоков» имела место.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на мероприятии в честь 35-летия разрушения Берлинской стены. Писатель, обращаясь к Штайнмайеру, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» ведущие партии ФРГ, якобы помог президенту России Владимиру Путину начать специальную военную операцию на Украине. По словам писателя, Путин якобы заранее рассчитал, что немцы, «чемпионы мира по морализаторству», не упустят прибыльный бизнес.

По данным немецкого издания Bild, Штайнмайер во время выступления Мартина вёл себя эмоционально. Очевидцы утверждали, что президент Германии «тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции», а позднее и вовсе утратил самообладание. Сам писатель заявил, что Штайнмайер напал на него.