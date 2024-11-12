Берлин, 13 ноября, 2024, 00:18 — ИА Регнум. В случае, если действующему правительству канцлера Германии Олафа Шольца откажут в доверии, досрочные парламентские выборы состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом 12 ноября заявили в пресс-службе президента ФРГ Франка-Вальтер Штайнмайера.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исходя из текущих оценок, он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой для проведения новых выборов», — сказала пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

12 ноября президент ФРГ принял председателей фракций правящей коалиции Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ), Бритту Хассельман, Катарину Дрёге («зеленые») и главу оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

В пресс-службе Штайнмайера отметили, что президент приветствует достигнутые договорённости о графике голосования в Бундестаге по вопросу о вотуме доверия 16 декабря.

Как передавало ИА Регнум, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, распад произошёл из-за нежелания министра финансов Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. Немецкий канцлер Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

11 ноября Фридрих Мерц потребовал проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Позже Мерц заявил о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. Вместе с этим он обвинил действующего федерального канцлера Шольца в отсутствии стратегического видения из-за позиции Берлина по Украине. Также он обещал, что если он победит на выборах, то в первые же сутки предъявит России ультиматум.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Мерца, рекомендовала ему поставить ультиматум своей жене. По её словам, если кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, то Берлин должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму.