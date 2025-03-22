Берлин, 22 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом страны поправки в немецкую конституцию, используя которые будущее правительство ФРГ хочет серьезно нарастить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Об этом 22 марта сообщил телеканал NTV со ссылкой на канцелярию немецкого президента.

Global Look Press

«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о внесении поправок в конституцию на следующий день после их одобрения бундесратом (палата представителей федеральных земель ФРГ. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

После этого поправки в конституцию ФРГ должны обнародовать в Вестнике федерального законодательства. Ранее они были одобрены бундестагом (парламент) и бундесратом.

Этот пакет называют историческим, так как эксперты считают, что речь может идти об инвестициях общим объемом 1–1,5 трлн евро. При этом расходы на оборону свыше 1% ВВП не будут подпадать под долговые ограничения, новый инфраструктурный фонд также не будет скован долговым тормозом (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. — Прим. ред.).

Как сообщало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц 20 марта заявил, что поправки в конституцию страны по ослаблению долгового тормоза позволят немецким властям увеличить военную помощь Киеву. Он уточнил, что 4 млрд евро на это уже выделены, а после одобрения поправок к ним добавятся еще 3 млрд евро.

Агентство Reuters 19 марта сообщило, что немецкий минфин запросил у комитета по бюджету одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 3 млрд евро. По словам авторов публикации, глава финансового ведомства ФРГ Йорг Кукис намерен выделить 8,252 млрд евро на эти цели с 2026 по 2029 год.

Вечером 18 марта президент РФ Владимир Путин в беседе с коллегой из США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. При этом, говоря о возможности перемирия, он назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации киевскому режиму.