Берлин, 2 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не должен был так унижать главу киевского режима Владимира Зеленского на глазах у всего мира. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Дипломатия терпит неудачу, когда партнёров по переговорам унижают на глазах у всего мира. Вчерашняя сцена в Белом доме шокировала меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США», — отметил он, комментируя провальные переговоры между Вашингтоном и Киевом.

Штайнмайер также призвал не допустить, чтобы Украина обязана была бы кому-то подчиняться.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск также указал на агрессивную манеру разговора Зеленского, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань. Предприниматель выложил фрагмент записи перепалки и поминутно указал агрессивные высказывания главы киевского режима, особо выделив ненормативную лексику, произнесённую Зеленским шёпотом на русском языке в ответ на одну из реплик Вэнса.