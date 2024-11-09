Берлин, 9 ноября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», рассказал Мартин в интервью газете Bild.

IMAGO/Global Look Press Франк-Вальтер Штайнмайер

Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия разрушения Берлинской стены. Писатель, обращаясь к Штайнмайеру, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» ведущие партии ФРГ, якобы помог президенту России Владимиру Путину начать специальную военную операцию на Украине. Путин якобы заранее рассчитал, что немцы, «чемпионы мира по морализаторству», не упустят прибыльный бизнес, сказал писатель.

По данным издания, Штайнмайер во время выступления Мартина вёл себя эмоционально. Очевидец рассказал, что президент Германии «тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции», а позднее и вовсе утратил самообладание. Сам писатель заявил, что Штайнмайер напал на него.

«Президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него. Затем он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и другие «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — рассказал Мартин.

В свою очередь представитель президента ФРГ, комментируя инцидент, заявила, что диалог Штайнмайера с Мартиным был «конструктивным», хотя и вёлся «с противоположных позиций».

Как передавало ИА Регнум, ранее жена Штайнмайера Эльке Бюденбендери супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон стали участницами скандала. В сети были распространены фото Бюденбендер и Макрон, смеющихся во время посещения мемориала в память жертв холокоста в Берлине. Кадры вызвали недоумение и возмущение наблюдателей.