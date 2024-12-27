Берлин, 27 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг (парламент). Об этом он заявил 27 декабря на пресс-конференции в Берлине.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press

«Я сегодня принял решение распустить бундестаг 20-го созыва и назначить новые выборы на 23 февраля следующего года», — отметил Штайнмайер.

Он сообщил, что предварительно провёл консультации с лидерами фракций всех партий, представленных в парламенте. Штайнмайер сделал после общения с политиками вывод, что в нынешнем парламенте ни действующее, ни новое правительство в каком бы то ни было составе не получит большинства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. По закону, в Германии должны состояться досрочные выборы в парламент.

Через четыре дня стало известно, что Штайнмайер 27 декабря сделает заявление по поводу роспуска бундестага. Как заявил официальный представитель президента Кёрстин Гаммелин, никаких перспектив создания стабильного парламентского большинства для правительства нет.

В беселе с ИА Регнум политолог-германист Тимофей Борисов заявил, что победу на выборах, скорее всего, одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС). Согласно его прогнозу, новым канцлером станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц. Эксперт добавил, что у ХДС не будет единоличного большинства, поэтому депутаты снова образуют трёхстороннюю неустойчивую коалицию.