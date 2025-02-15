Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Белый дом во главе с его главой Дональдом Трампом «не уважает устоявшиеся правила и партнёрство», Европейский союз не должен застывать от страха, как «олени, попавшие под свет фар». Нужно не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов. Так заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Франк-Вальтер Штайнмайер

«У новой администрации совершенно иной взгляд на мир, нежели у нас. Мы не можем этого изменить. Мы должны это принять, и мы можем с этим справиться. Мы не должны позволить себе быть парализованными», — обратился президент Германии.

Также Штайнмайер призвал европейских коллег сохранять спокойствие перед потоком деструктивных политических заявлений» Соединённых Штатов.

«Мы не должны застывать от страха, или, как гласит английская поговорка: «Не будем оленем, попавшим под свет фар», — заключил политик.

Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что наиболее серьёзная угроза для Европы — это внутренняя угроза, а не Россия или Китай.

Исключение Евросоюза из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США, заявил 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.

Немецкий политолог Александр Рар не исключил начало серьёзного конфликта между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине.