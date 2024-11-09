Берлин, 9 ноября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потерял самообладание во время приёма во дворце писателя Марко Мартин. Об этом говорится в публикации газеты Bild.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Как говорится в материале, президент Мартин раскритиковал президента ФРГ за его одобрение строительства «Северного потока — 2». Отмечается, что Штайнмайер «стиснув зубы, тяжело дышал, стараясь подавить эмоции».

В свою очередь сам Мартин в беседе с изданием агентству DPA заявил, что Штайнмайер якобы «полностью утратил самоконтроль» и начал читать ему нотации.

По заявлению представителя президента ФРГ, разговор политика с писателем носил конструктивный характер.

Как передавало ИА Регнум, Штайнмайер не первый раз попадает в скандалы. Так, ранее президент ФРГ в годовщину Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления нацистов и заявил, что война вернулась в Европу якобы по вине российской стороны.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Штайнмайер выступал против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности и лично поощрял Киев к срыву Минских соглашений. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что именно Германия неоднократно спонсировала финансово и политически госперевороты на Украине и поставляла ВСУ танки, «в которых горят украинцы».