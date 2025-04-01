Баку, 1 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию президента Франка-Вальтера Штайнмайера о Нагорном Карабахе. Об этом 1 апреля сообщило агентство Azertag.

dpa/picture-alliance/ТАСС Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер 31 марта посетил Ереван с рабочим визитом. Он опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) флаг прекратившей существование Нагорно-Карабахской Республики и заявил, что регион по международному праву принадлежит Баку, хотя в основном населен армянами. Позднее запись была удалена.

«Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения «флага» уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны», — сообщило агентство.

Отмечается, что были незамедлительно установлены контакты между администрациями глав государств и МИД обеих стран.

«Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта МИД Азербайджана вызвал посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна в связи с публикацией Штайнмайера о Нагорном Карабахе и выразил решительный протест. Баку указал на то, что в республике официально не употребляется название «Нагорный Карабах».

19 сентября 2023 года азербайджанская армия начала боевые действия в Нагорном Карабахе, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день Степанакерт согласился на все условия Баку, и бои прекратились. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг республики в столице региона.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, указал на то, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана. Он подчеркнул, что это было решение Армении, принятое без участия России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 февраля 2025 года заявил, что республика после поражения в Нагорном Карабахе обрела возможность получить независимое и суверенное государство. 14 марта он сообщил Путину, что Ереван и Баку согласовали проект мирного договора.