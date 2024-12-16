Берлин, 16 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 16 декабря, предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент страны (бундестаг) и объявить досрочные выборы, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источник в правительстве страны.

Annette Riedl/Global Look Press Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии в случае получения такого запроса канцлера обязан распустить бундестаг в течение 21 дня, а новые выборы должны пройти в течение 60 дней после роспуска.

Телеканал NTV в свою очередь сообщил, что Шольц прибыл в резиденцию Штайнмайера в Берлине, где официально предложит ему распустить парламент.

Ранее 16 декабря бундестаг отказал Шольцу в доверии. Поддержку канцлеру выразили 207 депутатов, 116 воздержались, 394 проголосовали против.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ экс-министра финансов Кристиана Линднера согласовать увеличение расходов из бюджета на 2025 год на помощь Украине.

Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер. Пресс-служба президента ФРГ проинформировала о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент. Они пройдут в случае, если бундестаг вынесет правительству Шольца вотум недоверия, отмечалось в сообщении.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.