Москва, 10 ноября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Германия уже давно не сталкивалась с такими безумными правителями, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с участием Штайнмайера на мероприятии в Берлине, в ходе которого он напал на писателя Марко Мартина за критику.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Франк-Вальтер Штайнмайер

«Комментировать — только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», ― подчеркнула дипломат в сообщении в Telegram-канале.

При этом Захарова обратила внимание на то, что за достоинство, честь и свободу человеку всё время необходимо бороться.

«Если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на мероприятии в честь 35-летия разрушения Берлинской стены. Писатель, обращаясь к Штайнмайеру, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» ведущие партии ФРГ, якобы помог президенту России Владимиру Путину начать специальную военную операцию на Украине. По словам Мартина, российский лидер якобы заранее рассчитал, что немцы, «чемпионы мира по морализаторству», не упустят прибыльный бизнес.

По данным немецкого издания Bild, Штайнмайер во время выступления Мартина вёл себя эмоционально. Очевидцы утверждали, что президент Германии «тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции», а позднее и вовсе утратил самообладание. Сам писатель заявил, что Штайнмайер напал на него.

Ранее жена Штайнмайера Эльке Бюденбендер и супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит оказались участницами скандала. В Сети были распространены фото Бюденбендер и Макрон, смеющихся во время посещения мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Кадры вызвали недоумение и возмущение наблюдателей.