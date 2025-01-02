Берлин, 2 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск, который будет работать в администрации избранного президента США Дональда Трампа, вышел за границы допустимого в своих высказываниях в адрес немецких политиков. Это грозит обострением в отношениях между Берлином и Вашингтоном, заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених изданию Der Spiegel.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

По словам Мютцениха, Маск пересёк «границы допустимого между дружественными государствами», в том числе нападками на президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который представляет Германию в соответствии с международным правом.

«Поэтому словесные нападки на федерального президента направлены против всех граждан», — отметил политик.

Он попросил у правительства Германии разъяснений, были ли со стороны новых американских властей «неоднократные неуважительные высказывания, клевета и вмешательство в избирательную кампанию». Мютцених подчеркнул, что в этом вопросе «нужна ясность», так как международные проблемы можно решить только при условии свободных отношений между странами.

В конце декабря Маск назвал «антидемократическим тираном» президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Так он отреагировал на критику Штайнмайера со стороны активистки Наоми Зайбт, осудившей политика за высказывание о внешнем влиянии на выборы в ФРГ. Ранее Маск раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца, назвал его «дураком» и «некомпетентным идиотом», а также высказался в поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в издании Welt am Sonntag.

Шольц, обращаясь к гражданам в Новый год, заявил, что именно они, а не «владельцы социальных сетей» решают, что будет происходить в стране. Таким образом он ответил Маску, не называя его имени.

Как сообщало ИА Регнум, в администрации Трампа, который вступит в должность президента 20 января, Маск будет руководить новым Департаментом эффективности правительства США.