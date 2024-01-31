Материалы с тегом «Бедность»
Путин сообщил о снижении числа живущих за чертой бедности россиян
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось, но на этом нельзя останавливаться, заявил 31 января кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве. «Количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось — это хороший показатель, но на...
31 января 2024
Жители Кривого Рога устроили давку из-за раздачи масла на открытии магазина
На открытии супермаркета в Кривом Роге Днепропетровской области произошла давка из-за обещанных бесплатных продуктов, сообщило 25 декабря украинское издание «Страна. ua». У магазина собралась большая толпа. На опубликованных кадрах видно, что множество людей одновременно пытается пройти в магазин...
25 декабря 2023
В ООН рассказали, как Запад эксплуатирует развивающиеся страны
Развитые страны используют «зелёный переход» и устаревшие нормы Всемирной торговой организации (ВТО) для стимулирования национальных экономик за счёт бедных государств. Такое мнение высказала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан в интервью британской...
24 декабря 2023
Путин заявил, что в 2023 году ожидается исторический минимум бедности в РФ
В России будет установлен исторический минимум уровня бедности в 2023 году, но его нужно свести к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Вообще это слово не очень хорошее — бедность, но тем не менее такие...
21 декабря 2023
Путин назвал ключ к преодолению бедности
Президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал ключом к преодолению бедности формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат. «Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных...
21 декабря 2023
В России к 2030 году хотят увеличить МРОТ в два раза
Минимальный размер оплаты труда может в два раза вырасти к 2030 году, сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда и Центральный экономико-математический институт Российской академии наук. Отмечается, что Минтруд по поручению президента России Владимира Путина представил на общественное...
10 июля 2023
Голикова заявила, что в России ожидается снижение бедности
В 76 субъектах РФ смогли в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение данного показателя. Об этом 5 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации. «По итогам 2022 года 76 регионов...
5 июля 2023
Путин сообщил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек
Из-за черты бедности в течение прошлого года вышли 1,7 млн жителей страны, заявил 16 июня президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. «В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек», — заявил Путин. Он отметил, что страна держит уверенный курс на...
16 июня 2023
Число малоимущих граждан России снизилось на 1,3 миллиона человек
Численность жителей России с доходами ниже уровня бедности за год сократилась на 1,3 миллиона человек, до 19,6 миллиона человек, сообщили 7 июня в Росстате. «В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн...
7 июня 2023