Отсутствие семей с нехваткой денег на еду связали с развитием экономики РФ
Эксперт ЭИСИ Карпова: отсутствие семей без денег на еду — показатель развития РФ
Москва, 24 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Отсутствие в России домохозяйств, которым не хватает денег на еду, является ярким индикатором интенсивного развития экономики страны. Об этом 24 июля заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя данные Росстата.
Согласно данным Росстата, опубликованным в исследовании «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год, в России впервые не зарегистрировано таких домохозяйств.
«Это яркий показатель интенсивного развития экономики России. В настоящее время страна добивается существенных успехов в своём развитии, в том числе в системе развития хозяйственного блока. За прошедший год ВВП вырос на 3,6%, рост промышленности составил 3,5%, обрабатывающих производств — 7,5%, строительства — 7,9%. Инвестиции в основной капитал растут рекордными темпами — на уровне 9,8%. Общие доходы федерального бюджета существенно увеличиваются и превышают 29 трлн рублей, что на 11,5% больше прогнозируемых значений. Уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние пять лет составил 98,1%. Это достаточно высокий показатель, который стал самым высоким за последнюю пятилетку. И это обусловлено, в том числе, эффективной политикой, которую проводит президент России Владимир Путин, перестраивая экономику страны на новые рельсы под новые условия», — подчеркнула эксперт.
Как передавало ИА Регнум, в исследовании Росстата в графе домохозяйства, которым не хватает денег на еду, стоит 0,0%. В 2022 году доля таких семей составляла 0,1%.
Доля испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ домохозяйств снизилась до 11,2% (12,9% в 2022 году), а число семей, которые не могут позволить себе приобретать товары длительного пользования, уменьшилось до 48,7% (49,7%).
Также количество домохозяйств, имеющих достаточно средств для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования, но не могущих купить автомобиль, квартиру или дачу, выросло на два процентных пункта и составило 36,6%. Около 0,1% российских семейств затруднились с оценкой своего финансового положения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше ВВП. Глава государства уточнил, что размер МРОТ в России с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. руб., а в дальнейшем будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.