Москва, 24 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Отсутствие в России домохозяйств, которым не хватает денег на еду, является ярким индикатором интенсивного развития экономики страны. Об этом 24 июля заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя данные Росстата.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Согласно данным Росстата, опубликованным в исследовании «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год, в России впервые не зарегистрировано таких домохозяйств.

«Это яркий показатель интенсивного развития экономики России. В настоящее время страна добивается существенных успехов в своём развитии, в том числе в системе развития хозяйственного блока. За прошедший год ВВП вырос на 3,6%, рост промышленности составил 3,5%, обрабатывающих производств — 7,5%, строительства — 7,9%. Инвестиции в основной капитал растут рекордными темпами — на уровне 9,8%. Общие доходы федерального бюджета существенно увеличиваются и превышают 29 трлн рублей, что на 11,5% больше прогнозируемых значений. Уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние пять лет составил 98,1%. Это достаточно высокий показатель, который стал самым высоким за последнюю пятилетку. И это обусловлено, в том числе, эффективной политикой, которую проводит президент России Владимир Путин, перестраивая экономику страны на новые рельсы под новые условия», — подчеркнула эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в исследовании Росстата в графе домохозяйства, которым не хватает денег на еду, стоит 0,0%. В 2022 году доля таких семей составляла 0,1%.

Доля испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ домохозяйств снизилась до 11,2% (12,9% в 2022 году), а число семей, которые не могут позволить себе приобретать товары длительного пользования, уменьшилось до 48,7% (49,7%).

Также количество домохозяйств, имеющих достаточно средств для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования, но не могущих купить автомобиль, квартиру или дачу, выросло на два процентных пункта и составило 36,6%. Около 0,1% российских семейств затруднились с оценкой своего финансового положения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше ВВП. Глава государства уточнил, что размер МРОТ в России с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. руб., а в дальнейшем будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.