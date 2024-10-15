Москва, 15 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Российские власти не всегда могут определить платёжеспособный спрос в стране из-за пробелов в статистических данных. Ярким примером описанной проблемы стал феномен «бедных в кавычках», когда взрослых детей богатых родителей вносят в категорию с низким доходом. Об этом во вторник, 15 октября, заявил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на семинаре, посвящённом оценке доходного неравенства в РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Реально они тратят деньги родителей. Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители», — процитировал его РБК.

В результате эти люди по уровню расходов относятся к группе наиболее обеспеченных, а в статистике по доходам числятся как наиболее бедные, отметил Кузьминов. Он подчеркнул, что этот феномен гораздо больше распространён в России, чем в США или Европе.

Семинар «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики» прошёл 14 октября.

Как передавало ИА Регнум, опубликованные 10 октября данные опроса показали, что жители России в среднем считают порогом бедности зарплаты ниже 43 тыс. рублей. К богатым они относят тех, чьи доходы составляют более 860 тыс. рублей.

Анализ данных Росстата по итогам 2023 года показал, что за этот период впервые с 2004 года не осталось домохозяйств, в которых не хватает денег на еду. Годом ранее таких семей было 0,1%, а 20 лет назад — 4,4%.