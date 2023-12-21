Москва, 21 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В России будет установлен исторический минимум уровня бедности в 2023 году, но его нужно свести к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вообще это слово не очень хорошее — бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году», — сказал российский лидер.

По словам Путина, для тех людей, которые живут за чертой бедности, слова о подобных показателях — «пустой звук». Глава государства призвал сводить эту цифру к минимуму, а лучше — к нулю.

Как передавало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Тогда он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности и неравенства. Финансовые возможности России позволяют придерживаться этого курса.

Российский лидер отмечал, что идёт адресная поддержка наименее обеспеченных граждан страны. По словам президента, доходы этой категории людей выросли на 30%. На сегодняшний день уровень бедности 9,8%, то есть ниже предыдущего уровня.